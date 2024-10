Scaroni fuori luogo: «Sindaco di Bologna? Ci ha fatto un danno. Furioso!»

Il presidente del Milan Paolo Scaroni si è detto infuriato per la decisione del sindaco di Bologna di rinviare il match tra Bologna e Milan. Le sue parole riportate da Sky Sport.

SITUAZIONE – Il sindaco di Bologna ha rinviato la partita Bologna-Milan nello scorso weekend con l’evidente fine di evitare che tanti tifosi si recassero nella città dell’Emilia Romagna colpita dall’alluvione. Le condizioni non erano delle migliori, molte persone hanno perso tutto e hanno lavorato per migliorare la viabilità e risolvere le problematiche più importanti. Il presidente del Milan Paolo Scaroni sembra non aver capito.

Scaroni, uscita fuori luogo dopo il rinvio di Bologna-Milan!

INTERVENTO – Scaroni ha detto nello specifico: «Siamo rispettosi della decisione di un’istituzione ma questa decisione ci ha creato un danno. Ci sono i presupposti per mettere in dubbio la decisione del sindaco di Bologna. Tutte le decisioni possono essere suscettibili di dubbi sulla legittimità delle ordinanze. Stiamo esaminando. Non abbiamo intenzione di rimanere inerti. Il danno c’è. Sono furioso. Il sindaco di Bologna ha preso una decisione incomprensibile, ingiusta e immotivata. Non tanto per la chiusura dello stadio ma sul fatto di impedirci di giocare a porte chiuse. Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna. E’ una cosa incomprensiva e iniqua»