Scandalo in Cile: Vidal arrestato dopo una denuncia di violenza sessuale

Guai in vista per Arturo Vidal. Il calciatore cileno, centrocampista in forza al Colo Colo è rimasto coinvolto in uno scandalo come anticipato nel pomeriggio da infobae.com.

DENUNCIA – L’ex centrocampista dell’Inter, Arturo Vidal, secondo il noto portale, nella mattinata di lunedì è stato trasferito alla stazione di polizia di Vitacura, a Santiago dopo un incidente in un noto locale della città. Secondo le prime fonti della polizia, il giocatore cilena era ubriaco e si trovava nell’edificio insieme ad altri compagni di squadra. Come riportato poi dal canale T13, la situazione si è complicata quando una donna ha denunciato una presunta violenza sessuale. La polizia adesso ta recuperando le informazioni necessarie per proseguire nei confronti dei calciatori che sono già stati rilasciati. La vittima nelle prossime ore sarà visitata dal Servizio medico legale (SML) per raccogliere ulteriori prove.

Fermato Vidal: la polizia indaga per stupro

FERMATI – Nel frattempo, il proprietario del locale aveva spiegato che alcuni calciatori erano lì per festeggiare il compleanno di Lucas Capeda. Erano arrivati subito dopo la vittoria per 3-0 contro il Deportes Iquique. La ragazza, 22enne, sarebbe stata drogata visto che all’arrivo della polizia non riusciva a parlare né a tenersi in piedi. L’ex giocatore di Inter e Juventus è stato poi portato in questura per un controllo dell’identità per poi essere rilasciato senza nessuna denuncia a suo carino. Le indagini proseguiranno e saranno dirette dal colonnello dei Carabineros, Gerardo Aravena.