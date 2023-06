Scanavino snobba l’Inter sulle note di Allegri: «La Juventus è terza»

Il Direttore Generale della Juventus (vedi articolo), Maurizio Scanavino, ha parlato a Sky Sport della situazione vissuta dal club bianconero, rivendicando lo stra-difeso terzo posto sul campo.

CONVINZIONI − Il Direttore Generale della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato così a Sky Sport: «Massimiliano Allegri non è mai stato in discussione, ci sono stati confronti duri ma sempre costruttivi. Io e Gianluca Ferrero ci siamo trovati con 15 punti di penalizzazione. Dobbiamo procedere verso il futuro, lasciandoci alle spalle i momenti di incertezza. La Juventus questa situazione e non era scontato. La società e tutti noi possiamo programmare il futuro con meno incertezze. Abbiamo operato bene non solo dal punto di vista delle performance sul campo, che magari in alcune occasioni potevano essere migliore ma che hanno portato al terzo posto in classifica sul campo, ad essere ad un passo dalle finali di due trofei considerando un inizio di stagione non eccellente così come un finale di stagione in cui c’è stato il crollo legato a situazioni psicologiche».