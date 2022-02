Satriano va in gol ma il Brest non riesce a battere il Reims: fallito un rigore

Il Brest di Satriano, attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al club francese, ha sfidato oggi il Reims nel match valido per la venticinquesima giornata di Ligue 1. L’uruguaiano è andato in gol ma il risultato non va oltre l’1-1

PAREGGIO E GOL – Martin Satriano continua a segnare al Brest, club in cui si è trasferito in prestito dall’Inter. Il Reims va in vantaggio dopo appena 4 minuti di gioco con Faes, poi al 34′ è proprio Satriano a riportare il risultato in parità. Il Brest al 53′ ha l’occasione per andare sull’1-2 ma Belaili sbaglia dagli undici metri. Il match termina dunque sull’1-1.