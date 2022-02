Sassuolo fregato al 94′ in dieci prima dell’Inter: la Roma pareggia all’ultimo

Il Sassuolo, a una settimana dalla partita contro l’Inter di domenica (ore 18), vede sfumare la vittoria all’ultimo. I neroverdi vanno sotto nel recupero del primo tempo, poi ribaltano la Roma chiudendo in dieci e subiscono il 2-2 al 94′.

PARI ALLO SCADERE – Il Sassuolo pareggia 2-2 contro la Roma nel posticipo pomeridiano di Serie A, a una settimana dalla partita contro l’Inter. Al 45′ cross dalla sinistra di Matias Vina e braccio largo di Vlad Chiriches, l’arbitro indica immediatamente il dischetto. Il rigore lo calcia Tammy Abraham, che trasforma per lo 0-1 nel primo minuto di recupero. Dopo neanche ottanta secondi della ripresa però il Sassuolo trova il pareggio, seppur in maniera casuale: cross di Hamed Junior Traoré, deviazione di Chris Smalling e papera clamorosa di Rui Patricio. Il gol di Traoré è però buono al 73′, quando controlla su un cross a centro area e solo davanti a Rui Patricio non sbaglia. Gian Marco Ferrari, già ammonito nel primo tempo (sotto diffida), si prende il secondo giallo al 78′: Sassuolo in dieci per il finale. La Roma ne approfitta al 94′, su corner da sinistra colpo di testa di Bryan Cristante e salvataggio di Maxime Lopez a palla già oltre la linea. Poi c’è un’occasione per parte, ma il risultato non cambia più.