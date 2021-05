Sassuolo, tutto facile con il Parma: 1-3. Lotta per il settimo posto

DERBY EMILIANO – Vittoria piuttosto agevole per il Sassuolo in casa del Parma , ormai retrocesso e sempre più ultimo in classifica. Ad andare in vantaggio sono proprio i neroverdi, grazie al calcio di rigore trasformato da Manuel Locatelli . Rispondono i crociati con un gran tiro al volo al 32′ di Bruno Alves , che trova così un momentaneo pareggio. Nel secondo tempo, però, dilaga la squadra di Roberto De Zerbi : prima con una rete in acrobazia di Gregoire Defrel al 62′ e poi con un tiro potente di Boga al 69′. I neroverdi continuano ad attaccare, andando in gol in un’altra occasione – annullato però dal direttore di gara – e colpendo un palo con Berardi . Con questa vittoria nel derby emiliano il Sassuolo resta a due punti dalla Roma al settimo posto, con ancora l’ultima partita di campionato da giocare.

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: