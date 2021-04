Sassuolo, tris in rimonta alla Fiorentina: 3-1. Berardi fa 100

Il Sassuolo rimonta la Fiorentina nel secondo tempo e conquista una convincente vittoria per 3-1. Al gol di Bonaventura rispondono Berardi con una doppietta (che gli vale il centesimo gol in Serie A) e Maxime Lopez.

RIMONTA – Non si mette bene la gara per il Sassuolo di Roberto De Zerbi: al 31′ Giacomo Bonaventura lascia partire un siluro dalla distanza che non lascia scampo a Consigli e manda in vantaggio la Fiorentina. Nel secondo tempo, però, la situazione si ribalta completamente. Al 59′ Domenico Berardi si conquista un calcio di rigore che si incarica personalmente di trasformare: una rete che non vale soltanto il momentaneo 1-1, ma anche il gol numero 100 per l’attaccante in Serie A. Il gol numero 101 non tarda molto ad arrivare, sempre su calcio di rigore. Questa volta il tiro dagli undici metri lo guadagna Raspadori e Berardi non sbaglia, siglando il 2-1. I neroverdi non si accontentano della rimonta e al 75′ Maxime Lopez con un destro dal limite fissa il risultato sul 3-1. Il Sassuolo consolida l’ottavo posto in classifica, aumentando il vantaggio a 5 punti sul Verona oggi sconfitto per 3-1 a Genova contro la Sampdoria (vedi report). Rischia invece la Fiorentina, ferma al 16esimo posto a +8 dal Cagliari terz’ultimo, ma con una partita in più.