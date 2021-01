Sassuolo-SPAL, sorpresa in Coppa Italia: 0-2! Ferraresi contro la Juventus

Condividi questo articolo

Coppa Italia 2020-2021

Risultato a sorpresa oggi in Coppa Italia: Sassuolo-SPAL finisce infatti 0-2, un risultato arrivato anche con la complicità dell’espulsione di Filip Djuricic a inizio secondo tempo.

SORPRESA AL MAPEI – Dopo le difficoltà avute dalle favorite nelle scorse partite di questi ottavi di finale di Coppa Italia (basta pensare ai rigori per il Milan, i supplementari per Inter e Juventus e i due gol subiti in casa dal Napoli contro l’Empoli), alla fine arriva il risultato a sorpresa. Nello specifico in Sassuolo-SPAL, con di fatto una squadra di Serie B che elimina una squadra di Serie A. La sfida si decide nel secondo tempo e nel giro di pochi minuti, ovvero tra il 47′ – momento dell’espulsione di Filip Djuricic – e il 58′, con il gol del raddoppio e del decisivo 0-2 di Lorenzo Dickmann. Nel mezzo, al 49′, la rete di Simone Missiroli. I ferraresi volano quindi ai quarti di finale della competizione, dove affronteranno la Juventus.