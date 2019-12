Sassuolo-Napoli, vittoria in rimonta per Gattuso. Svolta Allan,...

Sassuolo-Napoli, vittoria in rimonta per Gattuso. Svolta Allan, poi 1-2 al 94′

Sassuolo-Napoli è appena terminata con il punteggio di 1-2. I padroni di casa hanno domato per lunghi tratti gli uomini di Gattuso, ma la partita è cambiata dopo il pareggio di Allan. La vittoria arriva in extremis al 94esimo. Riviviamo le fasi salienti del posticipo della 17esima giornata di Serie A

SASSUOLO-NAPOLI, VITTORIA AL 94′ – Il Napoli era atteso alla prova Sassuolo e alla fine è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la classifica. Gli uomini di Gattuso non partono bene e vanno sotto al 29esimo con gol di Traorè su assist di Locatelli. Nella ripresa, cambia la partita: al 57esimo, Allan firma il gol del pareggio. Da qui in poi, gli ospiti vanno vicini alla vittoria in diverse occasioni, soprattutto con Mertens all’89esimo. Il gol arriva al 94esimo con un colpo di testa in mischia di Elmas. Dopo questa vittoria, il Napoli è atteso dalla prova casalinga contro l’Inter.