Sassuolo-Milan, si teme problemi di ordine pubblico. Ma anche biglietti falsi – CdS

Sassuolo-Milan, a Reggio Emilia servizio d’ordine rafforzato poiché si teme un’ondata di milanisti verso zona stadio, oltre ad attività illecite.

PROBLEMI – Sassuolo-Milan sarà la seconda sfida, decisiva per lo scudetto, in programma domenica 22 maggio alle ore 18. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, sono attesi tantissimi tifosi rossoneri a Reggio Emilia. Ecco perché verrà rafforzato il servizio d’ordine. Ma non finisce qui, perché come raccontato anche nei giorni scorsi, resta anche un altro grave problema che è quello del bagarinaggio e dei biglietti falsi. Ennesimo scandalo biglietti in questo finale di stagione. Dopo i casi relativi al settore ospiti in Milan-Fiorentina, adesso la bufera riguarda alcuni biglietti contraffatti.

Fonte: Corriere dello Sport

