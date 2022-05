Sassuolo-Milan, nuovo scandalo biglietti! Questa volta anche contraffatti

Sassuolo-Milan, c’è grande attesa per una delle due “finali” scudetto in Serie A. La sfida prevista al Mapei Stadium, però, registra l’ennesimo scandalo biglietti in questo finale di stagione. Dopo i casi relativi al settore ospiti in Milan-Fiorentina, adesso la bufera riguarda alcuni biglietti contraffatti per la sfida in programma al Mapei Stadium. Ecco la nota del club neroverde.

NUOVO SCANDALO – “Si comunica che in data odierna la società ha provveduto ad esporre formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti da parte di soggetti, al momento, non ancora identificati ma che verranno perseguiti ai sensi di legge. Si avvisa i potenziali acquirenti che i biglietti in questione non abiliteranno l’accesso allo stadio per la partita Sassuolo-Milan e che tutti gli eventuali fruitori non potranno, conseguentemente, assistere alla gara in questione. Si ricorda inoltre che gli unici tagliandi che consentiranno l’accesso allo stadio saranno quelli effettivamente emessi da U.S. Sassuolo Calcio srl”.

Fonte: sassuolocalcio.it