Sassuolo-Lecce: botta e risposta, poi poker neroverde. Boga decisivo

Sassuolo-Lecce è appena terminata con il punteggio di 4-2 in favore dei padroni di casa. I neroverdi sono passati in vantaggio al 5′ del primo tempo grazie a Caputo, ma sono stati diversi i capovolgimenti di fronte, fino ai gol di Boga e Muldur. Di seguito gli eventi principali del match

SASSUOLO-LECCE, VINCONO I PADRONI DI CASA – Continua il buon momento di forma per il Sassuolo, capace di battere il Lecce con il punteggio di 4-2. Bravo Caputo a portare subito in vantaggio i suoi, ma poi è arrivato il pareggio di Lucioni al 27esimo. Berardi e Mancuso, entrambi su rigore, fissano il punteggio sul 2-2, poi ci pensa Boga a riportare in vantaggio i padroni di casa. Muldur poco dopo chiude la partita con il 4-2.