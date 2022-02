Il Sassuolo si conferma dopo l’Inter, ma al 94’: Defrel stende la Fiorentina

Il Sassuolo replica la vittoria di domenica scorsa con l’Inter. Contro la Fiorentina va avanti, resta in superiorità numerica e si fa raggiungere allo scadere da Cabral, ma al 94’ Defrel trova il definitivo 2-1.

BIS CONCESSO – Il Sassuolo continua a vincere, stavolta all’ultimo. Contro la Fiorentina finisce 2-1, con un finale scoppiettante dove il risultato cambia due volte. Il buon avvio neroverde visto con l’Inter c’è anche stasera, la squadra di Alessio Dionisi colpisce al 19’: Hamed Junior Traoré dalla sinistra salta con bravura e fortuna Lucas Martinez Quarta e Alvaro Odriozola, troppo morbidi nella circostanza, e piazza il destro alle spalle di Bartlomiej Dragowski. È in un ottimo momento l’ivoriano, che venti minuti dopo colpisce anche la traversa di testa su cross dalla destra. Nel finale di tempo si fa notare la Fiorentina, con Andrea Consigli che per due volte nega il pari a Jonathan Ikoné. Nella ripresa i viola ci provano, andando in un paio di volte vicini all’1-1. Succede a una sponda di Gaetano Castrovilli, a metà fra lo specchio e due compagni, così come a una punizione di Cristiano Biraghi sul palo del portiere. Al 79’ il subentrato Giacomo Bonaventura fa fallo su Domenico Berardi, l’arbitro lo ammonisce e lui eccede nelle proteste: rosso diretto. Nonostante l’inferiorità numerica la Fiorentina però pareggia lo stesso e all’88’: Riccardo Saponara va via sulla sinistra e crossa basso, per la scivolata vincente di Arthur Cabral. Per il brasiliano, arrivato a gennaio dal Basilea dove ha segnato tantissimo, è il primo gol in Serie A. Ma non vale il pari, perché al 94’ sull’ultimo pallone Berardi crossa e di testa in tuffo Grégoire Defrel firma il 2-1 liberissimo a centro area. È ancora festa Sassuolo.