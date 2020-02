Sassuolo, Boga firma il colpaccio al 90′! SPAL ribaltata 1-2, resta ultima

Sassuolo corsaro a Ferrara, SPAL battuta in rimonta al novantesimo minuto nel lunch match. Dopo il vantaggio di Bonifazi, il rigore di Caputo e il colpo di testa di Boga valgono la seconda vittoria consecutiva dopo quella sulla Roma

SPAL-SASSUOLO 1-2 – Il Sassuolo ribalta la SPAL e sale a quota 29 punti. I padroni di casa erano andati in vantaggio con Kevin Bonifazi al 24′, bravo a ribadire in rete una palla vagante staccando di testa sulla linea di porta. Primo tempo terminato 1-0, ma nella ripresa ecco il ribaltone. Prima i neroverdi si procurano un calcio di rigore con Jeremie Boga steso da Nenad Tomovic. Dal dischetto va Francesco Caputo che dopo la doppietta contro la Roma pareggia i conti al 65′. Poco dopo i ferraresi sfiorano il 2-1 con Gabriel Strefezza, fermato dal palo. La doccia fredda per gli uomini di Leonardo Semplici arriva al 90′, quando Domenico Berardi crossa in area per Boga che di testa batte Etrit Berisha. SPAL sempre più ultima, a quota 15 come il Brescia che però deve giocare contro l’Udinese.