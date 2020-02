Sarri si espone: “Lione-Juventus? In Italia ci sarebbero stati due rigori!”

Sarri, al termine di Lione-Juventus, rilascia dichiarazioni che faranno certo parlare. Il tecnico bianconero, sconfitto 1-0 al Parc OL nell’andata degli ottavi di Champions League (vedi articolo), sostiene che in Italia avrebbe probabilmente avuto due rigori a favore, per un metro non certo uguale.

ARBITRAGGIO NORMALE – Maurizio Sarri non parla dell’Inter in conferenza stampa nel post partita di Lione-Juventus. L’allenatore però lancia messaggi che fanno discutere: «È il solito approccio che purtroppo ogni tanto ci succede, senza riuscire a venire a capo delle motivazioni. Anche il problema della palla mossa ce l’abbiamo, è un tipo di discorso che faccio difficoltà a farlo passare. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita diversa: abbiamo fatto più ritmo, abbiamo mosso più la palla e recuperato palloni nella porta avversaria. È un po’ poco per una partita di Champions League. Per fortuna ci sono altri novanta minuti per poter mettere a posto la situazione, ma va messa a posto complessivamente e non solo per questa doppia sfida. In Italia in questa partita ci sarebbero stati due rigori, quello su Cristiano Ronaldo e quello su Paulo Dybala. Gli arbitraggi europei spesso hanno un metro diverso, stasera giocavamo a livello europeo e ci dobbiamo adeguare».