Sarri: “Calcoli in vista di Juventus-Inter? Noi pensiamo solo alla SPAL”

Maurizio Sarri ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia di SPAL-Juventus di campionato. Impossibile però non dedicare qualche pensiero anche alla corsa scudetto e alla sfida contro l’Inter della prossima settimana

UNA SERIE IMPORTANTE – Sarri parla della condizione della Juventus in un ciclo di partite importanti che culminerà con la sfida contro l’Inter della prossima settimana: «In questo momento non ci interessa niente della serie, ci interessa solo Ferrara. La sensazione è che ci arriviamo in crescita».

NIENTE CALCOLI – La Juventus ha alcuni diffidati, ma domani contro la SPAL non si faranno calcoli in vista Inter: «Penso di no, valuteremo in funzione della partita di Ferrara. Sono calcoli che troppo spesso ho visto saltare in passato. Pensiamo alla partita di domani senza secondi pensieri».

PERIODO DECISIVO? – Sarri ritiene che questo sia un periodo importante ma non decisivo per la corsa scudetto: «Noi pensiamo alla partita di Ferrara, sappiamo che è un periodo importante ma non decisivo. La filosofia deve essere quella di attaccare partita dopo partita senza pensare al complesso delle partite. La testa in questo momento deve essere solo alla partita di Ferrara senza nessun altro tipo di pensiero. Lazio favorita? Sono cose importanti sulla carta, poi bisogna vedere i verdetti del campo».