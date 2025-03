Saputo (pres. Bologna) attacca: «Thiago Motta fa pena! Deluso da lui e Juventus»

Il presidente del Bologna Joey Saputo attacca la Juventus e l’esonerato Thiago Motta. Il patron canadese gongola con il suo Bologna.

FALLIMENTO – L’esonero di Thiago Motta ha scosso il mondo Juventus. La società bianconera ha fallito in modo clamoroso il proprio progetto tecnico realizzato in estate. Oltre duecento milioni di euro spesi sul mercato che hanno regalato solamente dei fallimenti: eliminazioni in Coppa Italia e Champions League e fuori ad oggi dal quarto posto. Il presidente del Bologna, che in estate ha dovuto salutare proprio Thiago Motta, oggi gongola vedendo la sua squadra davanti alla Vecchia Signora.

ATTACCO – E dal Canada, su Omni News, parla così: «Non mi è piaciuto come Thiago Motta ci ha lasciati, perché ha deciso lui di andare via, voglio sottolinearlo. Non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. Se mi è dispiaciuto il suo addio? Certo, io ci metto passione. Non ho apprezzato il modo in cui è arrivato, sia da parte sua sia da parte della Juventus, mi hanno deluso. Questa è la vita, andiamo avanti. Per fortuna però abbiamo trovato Italiano che incarna i valori che volevamo. Se mi stupisce l’esonero dalla Vecchia Signora? Non sono nella Juve e quindi non so cosa sia potuto accadere nello spogliatoio: mi dispiace umanamente per lui come persona perché so che lavora fortissimo e ci tiene, mi fa pena».