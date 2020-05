Sansone: “Carichi per affrontare la Juventus. Ho un record da centrare”

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Nicola Sansone, attaccante esterno del Bologna. Si parla di ripartenza della Serie A e del match contro la Juventus, in programma nel weekend del 27 giugno per i rossoblu di Sinisa Mihajlovic (QUI i dettagli sul nuovo calendario)

VOGLIA E TIMORI – Nicola Sansone non sta nella pelle, un po’ come tutti coloro che hanno seguito gli sviluppi di una Serie A che per mesi ha cercato un compromesso con sé stessa: «Sì, tutti vogliamo giocare – conferma l’attaccante del Bologna – . Poi bisogna vedere cosa succederà. Io paura non ne ho, ma…». Tra l’altro proprio il club rossoblu ha vissuto ore complicate qualche giorno fa (QUI i dettagli): «Fortunatamente è passato. Mi chiedo: e se succede una positività durante il campionato? E se ci fosse un tale di numero di positivi in una certa squadra, non si creerebbe un dislivello tecnico? Oltre al tema della salute ovviamente».

DIFFERENZE – Sansone è cresciuto in Germanina, che ha trovato il modo di far ripartire la Bundesliga ricominciando prima di tutti: «Hanno più fondi, più organizzazione e sono più ordinati. Erano meno impauriti di noi anche perché contagi e decessi erano inferiori, e certamente avevano più posti in terapia intensiva rispetto all’Italia e quindi strutture forti a livello sanitario. E il settore calcio, beh, avanti anni luce. Mio padre e mio fratello giocano a livello amatoriale nell’ “Unione sportiva Gigi Meroni” a Monaco di Baviera, un club fondato da un signore italiano nel ‘70. Sa cos’hanno? Un centro sportivo. A livello dilettantistico, impensabile in Italia».

RECORD E AVVERSARI – Gli strascichi del lockdown rimarranno nella memoria ancora per tanto tempo. Sansone ne ha tratto un insegnamento chiave: «Che il calcio è importante ma la famiglia e la salute di più. Nuovo esordio in casa contro la Juventus? L’idea mi carica. A differenza dell’assenza di pubblico». Sansone ai tempi del Parma fece gol a 4 big (Inter, Juventus, Milan e Napoli). Oggi è a quota tre (Napoli, Roma e Milan). L’obiettivo è servito su di un piatto d’argento: «Sicuro, mancando ancora Juventus e Inter…».

Fonte: La Gazzetta dello Sport