Sanchez verso un ex Inter, ma con l’Udinese rischio… Penale!

L’ex Inter Alexis Sanchez si prepara a lasciare nuovamente l’Udinese ad un anno dal suo ritorno e lo farebbe per trasferirsi da un altro ex Inter. Ma con il club del presidente Pozzo c’è da risolvere una questione non banale.

VERSO LA TURCHIA – Sanchez si prepara nuovamente a lasciare l’Italia, l’Udinese e la Serie A. Era già successo nel 2011, quando lasciò Udine per trasferirsi al Barcellona di Leo Messi e Pep Guardiola. Ora sulle tracce dell’ex attaccante dell’Inter c’è un altro grande ex nerazzurro come José Mourinho. Il tecnico portoghese, oggi al Fenerbahce, vorrebbe appunto portarlo in Turchia, ma Sanchez ha ancora un anno di contratto con l’Udinese. Come riferiscono da Udine, il giocatore non si è presentato agli allenamenti dell’Udinese, che ha già iniziato il proprio ritiro precampionato. Il presidente Pozzo, in accordo proprio con il cileno, ha concesso altri giorni di vacanza. Ma lo stesso attaccante ha fatto capire al patron friulano di non voler più continuare la sua esperienza a Udine.

L’ex Inter Sanchez per liberarsi rischia l’ipotesi penale

IPOTESI PENALE – Visto il contratto ancora in corso, l’Udinese ha posto due condizioni al cileno per liberarsi: o il Fenerbahce ne paga il cartellino oppure lo stesso Sanchez dovrà pagare una penale per liberarsi dal club bianconero. A Udine, Sanchez prende 2,7 milioni di euro lordi.