Sanchez si sfoga dopo la disfatta Mondiale: «Non mi sento meno di Modric e Ronaldo»

Il leone oggi più che mai è in gabbia. Alexis Sanchez non andrà al Mondiale 2026 con il suo Cile. Ma se chiedete al diretto interessato, il problema potrebbe avere radici ben più personali: l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, e una strana congiura cosmica che lo avrebbe messo fuori posizione, fuori forma e fuori classifica.

DELUSO – Dopo la mancata qualificazione al Mondiale del Cile, Alexis Sanchez in un’intervista non ha risparmiato nessuno: «La Generación Dorada è finita. Rimango solo io. È sepolta. Io sto bene, voglio solo aiutare i più giovani». Ma il meglio (o il peggio) arriva dopo, con un affondo che neanche Arturo Vidal nei suoi tempi migliori: «Sono arrabbiato. Ho avuto a che fare con un allenatore – Kosta Runjaic, ndr -, che non mi ha capito. Non ho giocato per molto tempo, ero infortunato, ma mi sento bene. Paragonatemi pure a Modric o Ronaldo. Non mi sento da meno». Il sottotesto? Se il Cile non va ai Mondiali, è anche colpa… dell’Udinese.

Cile fuori dal Mondiale, Sanchez si sfoga anche dopo la stagione all’Udinese

SOLITO EGO – In effetti, l’ultima stagione del Niño Maravilla è stata tutt’altro che meravigliosa. Poche presenze, zero reti, tante panchine. Ironia della sorte, mentre Sanchez si paragona a due leggende come Modric e Ronaldo, la Roja sprofonda nel limbo delle nazionali che guarderanno il Mondiale dal divano. Ma almeno una cosa è certa: Alexis non ha dubbi sul proprio valore. Il problema è tutto il resto: compagni, dirigenti, moduli. Forse persino i palloni che non arrivano.