Sampdoria-Verona a porte chiuse, anzi no: verso il rinvio. Caos Serie A!

Sampdoria-Verona a porte chiuse, anzi no, si va verso il rinvio! Il Governatore della Liguria Giovanni Toti attraverso un tweet (poi cancellato) chiede di giocare la partita a porte chiuse. Subito dopo la notizia: si va verso il rinvio della partita. Continua il caos all’interno della Lega Serie A dopo il rinvio delle prime cinque partite, tra queste anche Juventus-Inter. Di seguito la notizia riportata da “hellaslive.it”.

VERSO IL RINVIO – Sampdoria-Verona verso il rinvio del match inizialmente in programma lunedì 2 marzo 2020. Si attende l’ufficialità, ma in Lega Serie A si stanno vivendo attimi di vero caos dopo il rinvio – con polemiche – delle cinque partite, compresa Juventus-Inter. Anche il Governatore della regione Liguria, inizialmente, con un tweet aveva parlato di match a porte chiuse. Questa la notizia riportata da “hellaslive.it”: “Da quanto appreso da Hellas Live, la Lega Serie A sta valutando, dopo la decisione del governatore della Regione Liguria di chiudere al pubblico lo stadio L. Ferraris, di rinviare anche la partita in programma domani sera fra Sampdoria e Hellas Verona”.

Fonte: hellaslive.it