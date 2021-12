La Sampdoria si prende il derby! Crisi nera per il Genoa di Shevchenko

Genoa-Sampdoria apre la diciassettesima giornata di Serie A. Il match dello Stadio Luigi Ferraris è terminato sul punteggio di 1-3 per i blucerchiati.

STRACITTADINA – Serata speciale a Genova per il derby della Lanterna. I due club non attraversano un momento positivo. Il Genoa, dopo l’esonero di Davide Ballardini, ha collezionato tre sconfitte e un pareggio con Andriy Shevchenko. La Sampdoria invece ha vissuto una settimana turbolenta tra i guai dell’ormai ex presidente Massimo Ferrero e la panchina di Roberto D’Aversa in bilico con il nome di Dejan Stankovic accostato ai blucerchiati. Nel primo tempo è Manolo Gabbiadini ad aprire le marcature con un colpo di testa al 7′ su assist di Antonio Candreva. Il raddoppio è di Francesco Caputo che sfrutta una brutta respinta di Salvatore Sirigu al 49′. Ancora Gabbiadini con un sinistro deviato da fuori area firma il terzo gol degli ospiti al 67′. Mattia Destro accorcia le distanze al 78′ di testa. Zinho Vanheusden, giovane difensore in prestito dall’Inter, lascia il campo all’85’ dopo aver scheggiato il palo con un esterno destro da fuori area. La Sampdoria vince 1-3 e sale a 18 punti in classifica, il Genoa resta invece fermo a 10 in zona retrocessione.