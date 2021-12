Sampdoria agli ottavi di Coppa Italia. Niente derby per il Torino eliminato

Sampdoria-Torino, sfida dei sedicesimi di Coppa Italia, si è disputata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. I blucerchiati hanno vinto per 2-1 e affronteranno la Juventus agli ottavi.

VITTORIA CASALINGA – La Sampdoria ospita il Torino nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I padroni di casa passano in vantaggio al 16′ grazie al calcio di rigore trasformato da Fabio Quagliarella. Il pareggio dei granata arriva nella ripresa sempre dal dischetto, questa volta ci pensa Rolando Mandragora che scarica un forte sinistro alla spalle di Wladimiro Falcone al 54′. L’1-1 però dura poco. Valerio Verre al 61′ porta di nuovo avanti i blucerchiati con un sinistro dal centro dell’area su cross di Riccardo Ciervo. La Sampdoria vince la sfida per 2-1 e accede agli ottavi di finale dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. Niente derby di coppa per il Torino di Ivan Juric.