Sampdoria, infortunio per un giocatore di Ranieri: Inter a serio rischio

Inter-Sampdoria si gioca a fine febbraio e un possibile titolare per il tecnico Ranieri rischia di dover già dare forfait. Il comunicato del club genovese sul proprio sito ufficiale

FORFAIT ANTICIPATO – “[…] Durante la partitella, mentre si apprestava ad effettuare un cross in corsa, Alex Ferrari si è procurato un infortunio al ginocchio destro. Gli esami strumentali, ai quali è stato immediatamente sottoposto, hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore. Il difensore sarà rivalutato domani, quando è in agenda una doppia seduta”. Stop inevitabilmente lungo per il giocatore di Claudio Ranieri, che a questo punto dovrebbe saltare anche la partita contro l’Inter in programma tra poco meno di due mesi a San Siro.

Fonte: Sampdoria.it