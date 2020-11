Sampdoria e Genoa non si fanno male, Scamacca risponde a Jankto: 1-1

Ranieri Sampdoria

Sampdoria e Genoa archiviano la domenica di Serie A con un pareggio 1-1. Decidono le reti di Gianluca Scamacca e Jakub Jankto, entrambe nel primo tempo. Domani chiuderà il turno la gara tra Hellas Verona e Benevento

ARMI PARI – Pareggio pirotecnico nel derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. La formazione di Claudio Ranieri sale a 10 punti in classifica, mentre il Genoa aggancia il Bologna a quota 6 ma con una gara in meno. Qualche rimpianto per i blucerchiati, passati in vantaggio intorno al ventesimo minuto con un grandissimo sinistro di Jakub Jankto. Il pareggio del Genoa arriva al tramonto della prima frazione con Gianluca Scamacca, che sigla la prima rete in Serie A in una gara estremamente importante. Nella ripresa, ci provano Goran Pandev e il solito Jankto, ma è Keita Baldè ad andare vicinissimo al gol vittoria al 72′. L’ex Inter conclude da posizione defilata e coglie il palo, sulla ribattuta seguente Damsgaard manda fuori con Perin ancora a terra.