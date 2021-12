Sampdoria, D’Aversa in bilico. Pronto un ex Inter in un caso

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, potrebbe pensare ad esonerare Roberto D’Aversa dando la panchina blucerchiata ad un ex Inter.

PANCHINA – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione riguardante Roberto D’Aversa potrebbe precipitare in caso di sconfitta della Sampdoria domani pomeriggio contro la Lazio. La posizione dell’allenatore della squadra blucerchiata sarebbe finita sotto la lente d’ingrandimento, visti il ko contro la Fiorentina e una classifica non rassicurante. Così il presidente del club ligure, Massimo Ferrero, sarebbe tornato a pensare a Dejan Stankovic, attuale tecnico della Stella Rossa ed ex giocatore dell’Inter. Non sarebbe certo un cambio di allenatore in casa Sampdoria in caso di sconfitta contro la formazione di Maurizio Sarri, ma è una situazione da monitorare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti