Sampaoli saluta il Marsiglia. Sanchez e Correa più lontani?

L’Inter deve pensare alle uscite. Correa e Sanchez sono stati affiancati nelle scorse settimane al Marsiglia con Sampaoli che li voleva ma il tecnico si è separato dai francesi.

COMUNICATO – L’Inter poco fa ha annunciato l’arrivo di André Onana (vedi articolo) con il portiere che arriva a parametro zero dall’Ajax. Intanto però i nerazzurri devono riflettere anche sulle operazioni in uscita. Sanchez e Correa, in attacco, sono i due nomi più caldi per salutare anche se Inzaghi, soprattutto per il secondo, ha messo una sorta di veto. Una delle possibili candidate per il loro futuro era il Marsiglia con il tecnico Sampaoli che li ha cercati e sondati. Ora però le cose potrebbero cambiare. Come comunicato dal club francese infatti, il Marsiglia si è separato da Sampaoli e dunque, l’estimatore principale, è stato accantonato. Come motivo principale dell’addio proprio l’insoddisfazione del tecnico per il mercato. Per trovare una sistemazione servirà quindi un’altra meta.