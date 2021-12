Salernitana, termini scaduti: cessione entro l’anno solare o addio Serie A!

Salernitana a un passo dalla cessione. Ormai manca davvero poco o almeno così dovrebbe essere. Anche perché in Serie A le conseguenze sarebbero drammatiche a livello generale e sportivo

CAOS SALERNITANA – A mezzanotte è scaduto l’ultimo termine utile per la presentazione delle offerte di acquisto della Salernitana, che deve essere ceduta entro il 31 dicembre altrimenti sarà esclusa dalla Serie A a stagione in corso. Come riportato da Sky Sport, le indiscrezioni parlano di un paio di offerte arrivate dall’Italia, ma anche di cordate estere interessante al club campano. In pratica, l’attuale proprietà della Salernitana potrà completare il girone di andata ma non oltre. L’anno solare vale come ultimatum, non quello sportivo. Da ricordare che in calendario Salernitana-Inter è prevista venerdì 17 dicembre alle ore 20:45. Per quella data si conoscerà già il nome del nuovo proprietario granata?