Salernitana-Spezia 2-2, accade tutto nel primo tempo: che esordio Verdi!

Termina in parità all’Arechi. Ben quattro gol, tutti nel primo tempo con la doppietta di Verdi nei granata. Due penalty invece per lo Spezia. Salernitana-Spezia 2-2

DIVERTIMENTO − Match salvezza molto divertente all’Arechi tra Salernitana e Spezia. La gara si accende sin da subito tant’è che al minuto 3 arriva il gol dei granata: punizione del neo-acquisto Simone Verdi dai 30 metri e pallone che si insacca sotto la traversa. Lo Spezia però non sta a guardare e al 12′ trova il pari su rigore con Manaj. Penalty concesso dopo check del Var per un fallo commesso ai danni di Erlic. Nemmeno il tempo di esultare per il pari che la Salernitana ripassa in vantaggio ancora con Verdi. Esordio da urlo per l’ex Torino che al 16′ replica con un’altra splendida punizione dalla distanza. La squadra di Thiago Motta però ha il merito di rimanere sempre in partita e al 30′ trova ancora il pari su calcio di rigore. Dal dischetto, va Daniele Verde che non lascia scampo a Sepe. Meno spettacolo nella ripresa, con squadre più stanche e poco lucide. Da rilevare soltanto due potenziali palle-gol di Kastanos da un lato e Manaj dall’altro.