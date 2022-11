Salernitana-Cremonese, pareggio spettacolo! VAR protagonista nel finale

Pareggio pirotecnico fra Salernitana e Cremonese: 2-2. Per i campani in gol Piatek e Coulibaly. Per gli ospiti a segno Okereke e Ciofani. VAR protagonista nel finale di gara

PAREGGIO – La Salernitana e la Cremonese danno vita ad un match pirotecnico nel sabato pomeriggio di Serie A. La sfida termina per 2-2, con il VAR protagonista nel finale di gara. Il match si apre con il gol a freddo dei padroni di casa che sbloccano la partita con Piatek, abile a ribadire in rete una respinta di Aiwu. Gli ospiti trovano il pareggio al 12′ con Okereke che batte Sepe con un bel sinistro al volo. Al 38′ nuovo vantaggio dei padroni di casa con Coulibaly che, su assist di Candreva, batte Carnesecchi con un bel tiro da posizione defilata.

SECONDO TEMPO – Dopo una prima fase di secondo tempo abbastanza spenta, il match si riaccende nel finale: all’84’ il VAR assegna alla Cremonese un penalty per fallo di Fazio su Zanimacchia. Ciofani si presenta sul dischetto ma Sepe respinge, sul tap-in segna Zanimacchia ma il VAR richiama ancora una volta l’arbitro: il rigore va ripetuto. Si ripresenta sul dischetto Ciofani che ancora una volta viene ipnotizzato dal portiere della Salernitana: l’attaccante, però, è lesto a ribadire in rete la respinta di Sepe e siglare il 2-2. La Salernitana conferma il decimo posto in classifica a quota 17. La Cremonese sale al penultimo posto a quota 6 punti.