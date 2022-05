Salernitana, un’altra vittoria! Venezia abbattuto e fuori dalla zona calda

Si è appena concluso il recupero Salernitana-Venezia, una vera e propria sfida salvezza che ha visto trionfare i padroni di casa, ora fuori dalla zona retrocessione, per 2-1.

RECUPERO – Vittoria importantissima per la Salernitana nel recupero contro il Venezia, che ora inguaia il Cagliari. Si sblocca subito la sfida per i campani, con l’ex Inter Federico Bonazzoli che segna su calcio di rigore e porta in vantaggio i granata. I lagunari riescono a riequilibrare la situazione al 58′, questa volta è Thomas Henry a trovare la rete del momentaneo pareggio. Esatto, momentaneo. Perché poi entra in campo Simone Verdi e gli bastano cinque minuti per sigillare quello che può davvero essere il gol più importante della stagione per la Salernitana. Nel finale i padroni di casa reggono agli assalti degli ospiti e si portano fuori dalla zona retrocessione, sorpassando il Cagliari.