Sala: “Ibrahimovic un campione! Statua a Milano? Nulla in contrario”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano dichiarato tifoso interista, accoglie l’idea di portare la statua di Zlatan Ibrahimovic a Milano, dando il benvenuto al campione svedese augurandogli di fare bene in rossonero. Di seguito le sue parole riportate dalla “Gazzetta dello Sport”.

BENTORNATO ZLATAN – Giuseppe Sala si è espresso riguardo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Serie A, in particolare al Milan, e riguardo l’idea di portare la sua statua a Milano (che ricordiamo essere stata abbattuta dai tifosi del Malmoe): «Non ho mai valutato la possibilità di portare la statua di Ibrahimovic a Milano, se qualcuno vuole proporre l’idea non ho nulla in contrario. Il giocatore, al di là di quale maglia indossi, è stato ed è ancora un grande campione, mi auguro possa dare il suo contributo al Milan. Da interista posso dire che l’ingaggio di Ibrahimovic è un bene per la Serie A. Un posto per la statua? Bisogna chiedere ai milanisti, magari vicino alla loro sede».