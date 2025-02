Sacchi torna ad allenare? Più offerte sul piatto: l’annuncio a sorpresa!

Dopo quasi venticinque anni Arrigo Sacchi potrebbe tornare ad allenare. A rivelarlo, insieme alle diverse offerte ricevute, è lo stesso ex CT della Nazionale Italiana.

LA NOTIZIA A SORPRESA – Dal Parma al Milan, passando per la Nazionale Italiana e un anno all’Atletico Madrid, queste alcune delle squadre allenate da Arrigo Sacchi nel corso della sua carriera. Carriera fermatasi nel 2001 con i gialloblù, dov’era tornato nonostante il ritiro nel 1999, fermandosi però solo poco tempo: arrivarono, poi, le dimissioni per problemi di salute a gennaio. Adesso, all’età di 78 anni, l’allenatore sarebbe pronto a rimettersi in gioco. Questo quanto si evince dall’intervista rilasciata all’Adnkronos.

Arrigo Sacchi e il possibile ritorno in panchina: in Italia ma non solo!

POSSIBILI DESTINAZIONI – Proprio nel giorno in cui mister Fabio Pecchia viene sollevato dall’incarico dal Parma, Arrigo Sacchi svela di avere più di un’opzione in lista. Tante offerte per l’ex CT della Nazionale, in Italia ma anche all’estero. Tra le possibili mete ci sono anche Brasile, Argentina e Spagna. Sacchi resta vago. Un suo ritorno in panchina non è ancora certo, né tanto meno è noto dove potrebbe approdare. Filtra, però, la volontà di rifiutare un eventuale incarico nel territorio italiano. Non resta, quindi, che attendere di scoprire quale sarà il suo futuro.