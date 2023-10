Sabatini sbotta: «Scommesse, Gravina vada in Procura! Corona…»

Il caso scommesse sta agitando in queste ore il calcio italiano con i nomi di Fagioli, Tonali, Zaniolo e ultimo quello di Zalewski, svelato sempre da Fabrizio Corona. Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Radio, invita Gravina ad agire

L’ORA DI AGIRE – Il caso scommesse va avanti con le rivelazioni di Fabrizio Corona, ma Sandro Sabatini non ci sta e invita Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ad agire concretamente: «Ci sono dieci nomi? Alla procura di Torino interessano poco questi nomi perché indaga su altro, ma nel momento in cui diventano importanti per la Giustizia Sportiva, Gravina in persona deve andare a Torino e chiedere gli atti per capire chi sono i tesserati coinvolti. In modo da verificare tramite la giustizia sportiva. Qui si lascia in mano tutto al buon Fabrizio Corona, che dal suo punto di vista fa benissimo, per carità. Per quanto si andrà avanti? Che facciamo, ogni giorno alle 14 facciamo un nome?».