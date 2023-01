Sabatini: «Plusvalenze? Juventus superficiale, ma non sola! Il problema…»

La Juventus è al centro di una delicata inchiesta sulle plusvalenze fittizie, per la quale è stata già penalizzata di 15 punti in classifica. Walter Sabatini, con la schiettezza che lo contraddistingue, dice la sua ai microfoni di Radio Sportiva

SUPERFICIALITÀ – La Juventus è stata penalizzata di ben 15 punti in classifica per la realizzazione di plusvalenze fittizie. Walter Sabatini, ex dirigente tra le altre anche dell’Inter, sottolinea come il club bianconero abbia agito con superficialità: «Plusvalenze Juventus? Sono stare fatte con superficialità. La Juventus però non ha agito da sola, ha trovato club interlocutori. Sarebbe stato meglio non farle, io per esempio non le ho mai fatte, ho solo fato plusvalenze reali. È successo, oggi pero il vero problema è stabilire la reale valutazione dei giocatori e chi è chiamato a giudicare troverà grandi difficoltà. Difficile trovare una persona che riesca a dire con totale certezza come possono essere inquadrate le cose, quindi è una situazione molto molto delicata».