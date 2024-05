Rugani a processo! Il difensore della Juventus alla guida da ubriaco

Matteo Rugani, difensore della Juventus, presto dovrà presentarsi a processo per l’accusa di guida in stato di ebrezza. L’antefatto risale alla scorsa estate.

DENUNCIATO − Daniele Rugani dovrà presentarsi il prossimo 23 maggio a processo in Tribunale perché accusato di guida in stato di ebrezza. Come riferisce il quotidiano La Stampa, il difensore della Juventus era risultato positivo per ben due volte all’alcool test lo scorso 21 luglio 2023. Il giocatore, fermato quasi sul raccordo per l’aeroporto Caselle, ha fatto registrare durante la prima misurazione 1.56 grammi di alcol per litro di sangue, scesi a 1.54 al secondo rilievo, effettuato almeno cinque minuti dopo, come previsto dal Codice della strada. Lo stesso Rugani poteva chiudere la situazione pagando 5 mila euro facendo dei lavori socialmente utili. Ma lo juventino ha deciso di opporsi non presentandosi in tribunale per il giudizio immediato. Per Rugani è, dunque, scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza, una contravvenzione che comporta l’ammenda fino a 9mila euro, l’arresto fino a un anno e la sospensione della patente fino a due anni. Il prossimo 23 maggio ci sarà il processo dibattimentale alla presenza di consulenze tecniche, esami e testimoni.