Rudi Garcia: “Ripresa? Dopo due mesi non si puÃ² giocare ogni tre giorni!”

Rudi Garcia: “Ripresa? Dopo due mesi non si può giocare ogni tre giorni!”

Condividi questo articolo

Rudi Garcia, ex tecnico della Roma ora del Lione, team rivale della Juventus in UEFA Champions League, attraverso un’intervista al quotidiano francese L’Equipe dice la sua riguardo la possibile ripresa dei campionati.

RIPRESA – Rudi Garcia, attuale tecnico del Lione, parla della possibile ripresa del campionato: «Ricominciare? È importante capire come. Dopo due mesi di stop non si può giocare ogni tre giorni, non è possibile, non è ragionevole. Nel gruppo non è ancora emerso un orientamento preciso, ma non siamo soddisfatti di dover giocare ogni tre giorni, così come dall’assenza di due settimane di vacanze tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima. Comunque io sono un privilegiato, non mi lamento per questa quarantena, non posso farlo. Ma non vedo l’ora di tornare ad allenarci e di giocare. Tutti lo vorremmo, ma a condizione di rispettare le condizioni di sicurezza per noi e i giocatori».