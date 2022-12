Ronaldo incorona Mbappé: «Incredibile, ricorda me nei momenti migliori!»

L’ex leggenda Ronaldo ‘Il Fenomeno’ ha incoronato Mbappé. L’ex Inter non ha dubbi sulle qualità straordinarie del giocatore francese, fresco vice campione del Mondo

L’INCORONAZIONE − Ronaldo ‘Il Fenomeno’ incorna Mbappé: «Kylian Mbappe in finale è stato incredibile con quattro gol (compresi i rigori). Tecnicamente è fantastico, è quasi inarrestabile e avrebbe potuto essere nominato il miglior giocatore della Coppa del Mondo, perché lo meritava tanto. Molti attaccanti in questa Coppa del Mondo sono stati veloci, ma lui è stato di gran lunga il più veloce. Infatti, quando lo guardo giocare, mi ricorda me nei miei momenti migliori. Sa esattamente come sfruttare gli spazi aperti, come essere imprevedibile con e senza palla e come uscire al meglio dalle situazioni uno contro uno. È impressionante».

Fonte: Apostagolos