Romero: Â«Senza i punti persi con le piccole, l’Atalanta sarebbe primaÂ»

Romero: «Senza i punti persi con le piccole, l’Atalanta sarebbe prima»

Dopo la sofferta vittoria contro il Napoli, Cristian Romero culla diversi rimpianti per alcuni passi falsi dell’Atalanta. Gli orobici saranno impegnati mercoledì sera, in casa, contro il Real Madrid

RIMPIANTI – Cristian Romero, calciatore dell‘Atalanta in prestito dalla Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, dopo la vittoria 4-2 contro il Napoli: «Rimpianti per i punti persi? Se dovessimo ragionare così, considerando i punti che abbiamo perso, potevamo essere primi. Ma pensiamo a quello che stiamo facendo, e soprattutto a raggiungere il nostro obiettivo della qualificazione in Champions League».