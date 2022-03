Romagnoli, infortunio con l’Inter non grave ma forfait a Napoli – SM

Niente gol e niente vittoria per l’Inter ieri nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia. I nerazzurri hanno offerto una prestazione non esaltante con il verdetto dunque rimandato al 20 aprile. Nel primo tempo di ieri poi si è fatto male Alessio Romagnoli nel Milan. Ecco le sue condizioni.

CONDIZIONI – Milan e l’Inter devono assolutamente cambiare marcia se vogliono continuare a correre verso lo scudetto. I nerazzurri non vincono da una vita e devono tornare a farlo venerdì contro la Salernitana. Ieri nel match di Coppa Italia il Milan ha perso un giocatore importante, Romagnoli, uscito per un problema agli adduttori dopo un anticipo su Dzeko. Il difensore rossonero si è sottoposto agli esami strumentali. Secondo Sportmediaset gli esami hanno escluso lesioni muscolo-tendine nella regione adduttori sinistra. Il forfait nel big match contro il Napoli di domenica però è concreto. Dunque una pedina in meno per Pioli in un match cruciale.

Fonte: Sportmediaset