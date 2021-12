Roma, vittoria con ottavi di Conference League. Sedicesimi EL per il Napoli

Sono da poco terminate le sfide delle 18.45 di Conference League ed Europa League, dove hanno giocato Roma e Napoli. Per i giallorossi vittoria che vale il primo posto nel girone e gli ottavi diretti. I partenopei vincono, ma non basta: con il secondo posto dovranno passare dai sedicesimi.

CSKA SOFIA-ROMA – Serata perfetta per la Roma in Conference League che conquista la vittoria in casa del CSKA Sofia e – complice il pareggio del Bodo Glimt contro lo Zorya – conquista il primo posto del girone. Un risultato importante, che permetterà alla squadra di José Mourinho di saltare la doppia sfida dei sedicesimi di finale. A decidere la sfida in Bulgaria sono la rete di Borja Mayoral e la doppietta di Tammy Abraham, che valgono il 2-3 finale.

NAPOLI-LEICESTER – Non basta la vittoria al Napoli per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale di Europa League. A conquistare il primo posto nel girone e gli ottavi diretti è infatti lo Spartak Mosca, che vince contro il Legia Varsavia. Per i partenopei, addirittura, a fine primo tempo c’è stato anche il rischio di retrocedere (con il terzo posto) in Conference League: dopo il doppio vantaggio firmato Ounas ed Elmas, gli inglesi rimontano con i gol di Evans e Dewsbury-Hall. Nella ripresa è di nuovo Elmas, con la sua doppietta personale, a confermare il secondo posto per la squadra di Luciano Spalletti.