Roma-Udinese, Veretout e Pedro decidono il match. Giallorossi terzi

Paulo Fonseca Roma

Roma-Udinese era l’anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A. La squadra di Fonseca si è imposta per 3-0: decisivo Veretout con una doppietta. I giallorossi scavalcano la Juventus in classifica

VITTORIA – Roma-Udinese era l’anticipo delle 12:30 della domenica di Serie A. La squadra guidata da Fonseca si è imposta per 3-0 sui friulani grazie ad un eccezionale prestazione nel primo tempo. Giallorossi avanti già al 5′: Mancini crossa dalla destra e pesca in area Veretout che, di testa, trafigge Musso per l’1-0. Al 23′ episodio chiave del match: Musso stende Mkhitarian dentro l’area con l’arbitro che decreta il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Veretout che, freddissimo, spiazza il portiere bianconero firmando la sua personale doppietta. La Roma al 30′ trova ancora una volta la via del gol con Pellegrini ma il VAR annulla per fallo precedente di Mkhitaryan su Larsen. Nella ripresa la squadra di Gotti va vicina a riaprire il match con Deulofeu che, per ben due volte, spreca. Al 93′ la Roma chiude la partita con un gol del neo-entrato Pedro. I giallorossi, dopo la sconfitta contro la Juventus, tornano a vincere e scavalcano proprio i bianconeri in classifica portandosi al terzo posto.