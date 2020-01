Roma-Torino, Belotti incorna i giallorossi. Doppietta e 0-2, Inter a +7

Condividi questo articolo

Roma-Torino è appena terminata con il punteggio di 0-2. I giallorossi hanno trovato molte difficoltà contro la squadra granata, ben organizzata e attenta in difesa. Andrea Belotti grande protagonista con due legni e un gran gol sullo scadere del primo tempo: riviviamo le fasi salienti della partita. L’Inter può scappare dai giallorossi

VITTORIA NEL SEGNO DEL GALLO – Roma-Torino finisce con un risultato totalmente inaspettato. Andrea Belotti grande protagonista contro i giallorossi con una straordinaria doppietta e tante azioni in ripartenze. La Roma sembra in seria difficoltà sotto il profilo fisico. La squadra di Fonseca parte bene, ma non riesce a trovare il vantaggio. Il Torino sa aspettare il momento giusto per colpire e colpisce con Belotti al 47esimo. Nella ripresa, la squadra di Mazzarri contiene e non subisce reti, poi colpisce ancora. Smalling tocca con la mano in area, ancora il Gallo realizza dal dischetto: è 0-2. L’Inter resta, dunque, a +7 in attesa del match contro il Napoli.