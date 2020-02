La Roma soffre ma passa col Gent. Europa League, ora Inter-Ludogorets

Dopo la vittoria dell’Olimpico, con rete di Carles Pérez, la Roma accede agli ottavi di finale di Europa League non senza difficoltà. La rete di David spaventa Fonseca, ma ci pensa Kluivert a regalare la qualificazione ai giallorossi: alla Ghelamco Arena finisce 1-1.

PRIMO TEMPO – La Roma pareggia in casa del Gent e si qualifica agli ottavi di Europa League con un complessivo 2-1 (1-0 all’andata, 1-1 stasera). Pronti, via e Aleksandar Kolarov fa tremare il palo con un sinistro violento dopo appena un minuto. Ma è il Gent a passare in vantaggio, al 25′, con Jonathan David, talento canadese seguito anche dall’Inter (vedi articolo), che mette a segno la quinta marcatura personale in Europa League. Leggerezza difensiva di Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, che consentono al talento dei padroni di casa di battere Pau Lopez col piatto sinistro. Qualificazione di nuovo in bilico, dunque. La rete di David risponde a quella di Carles Pérez nel match d’andata. I giallorossi non si perdono d’animo e pareggiano subito con Justin Kluivert, abile nello sfruttare un’ottima percussione di Henrikh Mkhitaryan. La prima frazione va in archivio col risultato di parità, fondamentale per le ambizioni della squadra di Paulo Fonseca.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa i giallorossi tengono bene il campo e riescono a resistere agli assalti del Gent. La Roma ottiene così una preziosissima qualificazione al cospetto di un avversario scomodo. Questo nonostante Vadis Odjidja-Ofoe sfiori in un paio di volte il vantaggio, con un tiro fuori e uno parato da Pau Lopez. Nel recupero Edin Dzeko ci prova quasi da centrocampo, ma manda alto. La rete di Kluivert evita guai, in un momento della stagione estremamente delicato per Fonseca e i suoi. Gent-Roma finisce 1-1, ora l’Europa League prosegue: alle 21, fra le altre, c’è Inter-Ludogorets.