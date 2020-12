Roma-Sassuolo 0-0: i giallorossi recriminano per l’arbitraggio

Paulo Fonseca Roma

Roma e Sassuolo non vanno oltre un pareggio a reti inviolate in un pomeriggio dell’Olimpico dove non sono comunque mancate emozioni e polemiche arbitrali

Un altro pareggio nella decima giornata del campionato di Serie A. Allo Stadio Olimpico di Roma la Roma e il Sassuolo non vanno oltre un pareggio per 0-0 dove non sono però mancate le emozioni e le polemiche da parte giallorossa. Soprattutto nel primo tempo la Roma recrimina per l’espulsione di Pedro per doppia ammonizione e per il gol annullato a Mkhitaryan per un fallo di Dzeko dopo l’intervento del VAR: nonostante le proteste, che hanno portato all’espulsione del tecnico Fonseca, entrambe le decisioni appaiono corrette. Nella ripresa anche il Sassuolo recrimina per un gol annullato ad Haraslil, sempre con l’ausilio del VAR. Nel finale la Roma recrimina per un rigore non concesso, ma il risultato non si schioda dallo 0-0 fino al fischio finale.