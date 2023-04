Roma-Sampdoria, Mourinho è con Stankovic: vergogna all’Olimpico

La Roma ha vinto 3-0 contro la Sampdoria e ha riagganciato l’Inter in classifica (vedi articolo) ma a un certo punto del match José Mourinho ha voluto prontamente difendere Dejan Stankovic.

DIFESA − La Roma riaggancia l’Inter in classifica e, battendo la Sampdoria, è salita a 50 punti. Eppure all’Olimpico non sono stati vissuti bei momenti. Gli ennesimi che macchiano il calcio italiano e la Serie A. Perché al minuto 52, in occasione dell’espulsione di Jeison Murillo, Dejan Stankovic ha protestato verso il quarto uomo vicino a lui e i tifosi giallorossi hanno iniziato a rumoreggiare. Sono arrivati cori dalla Curva dei sostenitori della squadra di casa ed è stato in quel momento che José Mourinho ha deciso di intervenire. Il tecnico ha, infatti, immediatamente alzato la mano all’indirizzo dei propri tifosi invitandoli a smettere.