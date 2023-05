La Roma perde l’Europa League! Finisce 5-2 per il Siviglia d.c.r

La Roma ha perso l’Europa League ai calci di rigore. Dopo ben 146 minuti, la partita più lunga della storia del calcio, terminati 1-1. Ai rigori finisce 4-1 per gli andalusi

PARI NEI 90 − Alla Puskas Arena va in scena la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. La prima delle tre finali con le italiane protagoniste. Il 7 giugno toccherà alla Fiorentina col West Ham in Conference e poi il 10 giugno con l’ultimo atto della Champions League tra Manchester City e Inter. Mourinho vuole la sesta finale della sua straordinaria carriera. I giallorossi partono bene tant’è che dopo 11′ Spinazzola impensierisce Bounou, che sfodera un grande intervento. Al 35′ arriva il vantaggio della Roma: Dybala si presenta da solo in area e col mancino buca il portiere marocchino. Nella ripresa, il Siviglia è più in palla e al 56′ trova il pareggio: Suso va via a destra, cross in mezzo per Ocampos e sfortunato Mancini a buttare nella sua porta. La Roma però non ci sta e reagisce in maniera rabbiosa sfiorando prima il gol con Ibanez in mischia al 65′ e poi con Belotti al minuto 83. Protesta dei giallorossi per un presunto fallo di mano di Fernando. I novanta minuti si concludono sull’1-1.

Siviglia-Roma, tempi supplementari

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE − Primi quindici minuti di extra-time bloccati, con la Roma che prova a fare la partita. Ma la stanchezza inizia a farsi sentire. Sia Bounou che Rui Patricio non vengono praticamente mai impegnati.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE − Siviglia che ci prova di più di una Roma sfinita. Tante interruzioni: prima per una brutta gomitata di Lamela su Ibanez, con tanto di labbro spaccato; e poi per curare Gudelj. Nel finale, incredibile occasione per Smalling che becca la traversa al decimo minuto di recupero. Si va ai rigori.

Siviglia-Roma, calci di rigore

SIVIGLIA: Ocampos (GOL), Lamela (GOL), Rakitic (GOL), Montiel (GOL)

ROMA: Cristante (GOL), Mancini (PARATO), Ibanez (PALO)

Vince il Siviglia 4-1.