Roma, solo pari col Porto ma a fatica! Espulso Cristante. Tutto al ritorno

La Roma esce con con un pareggio 1-1 a fatica dalla sfida contro il Porto nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, soprattutto dopo l’espulsione di Cristante. Un risultato che lascia aperta la qualificazione.

SOLO PARI – La Roma controlla bene per un’ora in casa del Porto, trovando anche il vantaggio nel recupero del primo tempo grazie a Zeki Celik, bravo a sfruttare un’azione confusa in area di rigore per battere Diogo Costa al 50’. La Roma, ordinata e compatta, ha saputo limitare le iniziative del Porto, dimostrando personalità e qualità nel palleggio. Nella ripresa, però, la gara è cambiata radicalmente. Al 64’, Cristante ha ricevuto il primo cartellino giallo e, appena otto minuti dopo, si è fatto espellere per un intervento ingenuo che ha lasciato la Roma in inferiorità numerica. Proprio mentre i giallorossi provavano a difendere il vantaggio, il Porto ha trovato il pareggio in modo rocambolesco: un perfetto rinvio del portiere Diogo Costa ha colto impreparata la difesa romanista, permettendo a Francisco Moura di calciare dal limite. La sua conclusione è stata deviata sfortunatamente da Baldanzi, rendendo impossibile l’intervento di Svilar.

Roma in affanno dopo il gol della Roma

MINUTI FINALE – Gli ultimi minuti sono stati di grande sofferenza per la Roma, costretta a stringere i denti sotto la pressione del Porto, che ha cercato con insistenza il gol del sorpasso. La difesa giallorossa, però, ha retto l’urto, riuscendo a portare a casa un pareggio che lascia tutto aperto in vista del ritorno all’Olimpico. Tra una settimana a Roma sarà una sfida da dentro o fuori: i giallorossi dovranno fare a meno di Cristante, ma potranno contare sul sostegno del loro pubblico per provare a strappare il pass per gli ottavi di finale di Europa League.