Roma-Juventus, bianconeri campioni d’inverno. Ronaldo chiude, Inter -2

Roma-Juventus è appena terminata con il punteggio di 1-2 in favore dei bianconeri: Demiral e Cristiano Ronaldo in gol. Con questa vittoria la squadra di Sarri diventa campione d’inverno, staccando l’Inter in classifica dopo il pareggio di ieri contro l’Atalanta. Riviviamo le fasi salienti del match

PARTENZA HORROR – Roma-Juventus inizia subito in discesa per i bianconeri. Demiral porta in vantaggio i suoi su assist di Dybala dopo appena 3 minuti. Al decimo arriva già il raddoppio con il calcio di rigore trasformato da Cristiano Ronaldo. Notte fonda per la Roma che deve anche rinunciare a Zaniolo per infortunio. Nella ripresa, i giallorossi rientrano in partita grazie al rigore trasformato da Perotti, ma non basta: finisce 1-2. Con questo punteggio, la Juventus sale a 48 punti in classifica, Inter a 46.