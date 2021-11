Roma, Ibañez salva Mourinho! Pareggio deludente in Conference League

Roma-Bodo-Glimt, sfida di Europa Conference League, si è giocata allo Stadio Olimpico. Il match è terminato sul punteggio di 2-2.

SOLTANTO UN PUNTO – La Roma ospita il Bodo-Glimt e cerca il riscatto dopo la sonante sconfitta nel match di andata (vedi articolo). Dopo un primo tempo ricco di occasioni, a passare in vantaggio sono i norvegesi con Ola Solbakken che batte il portiere con un forte sinistro dal limite su assist di Elias Hagen al 45′. Nella ripresa Stephan El Shaarawy trova il pareggio al 54′ con il suo classico tiro a giro sul secondo palo. Gli ospiti tornano avanti con un colpo di testa di Erik Botheim al 65′. Gli uomini di José Mourinho realizzano il 2-2 con un colpo di testa di Roger Ibañez all’84’ e provano invano l’assalto finale in cerca dei tre punti. Con questo pareggio, la Roma sale a sette punti in classifica al secondo posto nel girone dietro proprio al Bodo-Glimt.